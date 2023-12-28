2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU: İhtiyaç sahiplerine kaç ay ne kadar ödeme yapılacak? Aile destek ödemesi artacak mı?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

2024 itibari ile Aile destek ödemelerine memur maaş zammı oranında artış yapılması bekleniyor. Yeni memur maaşı ise 6 aylık enflasyon farkı ve üzerine eklenecek toplu sözleşme zammı ile belli olacak. 2024 Memur maaş zammı henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Rakamın açıklanması ile birlikte yeni Aile Destek Ödeme tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.