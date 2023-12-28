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2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU: İhtiyaç sahiplerine kaç ay ne kadar ödeme yapılacak? Aile destek ödemesi artacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU: İhtiyaç sahiplerine kaç ay ne kadar ödeme yapılacak? Aile destek ödemesi artacak mı?

2024 yılında aile destek ödemesi memur maaş zammı ile birlikte artış gösterecek. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile destek verilmesine karar verildi. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen ödeme 4 farklı gelir aralığına göre hesaplara yatırılıyor. Ayrıca bu ödemelere hanede bulunan çocuk sayısına göre ek ödeme gerçekleştiriliyor. Söz konusu ödemeler ise her yıl memur maaşına indeksli olarak artış yapılıyor. Son açıklanan verile ışığında Merkez Bankası 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyesinde olması bekleniyor. Bu orana yüzde 15 oranında toplu sözleşme farkı eklenecek. Bu veriler ışığında yeni yılla birlikte Aile Destek Ödemelerinin de ne kadar olacağı netleşmeye başladı. İşte 2024 Aile destek ödeme tablosu…

Aile Destek Ödemesi alanlar yeni yılla birlikte hesaplarına ne kadar yatacağını şimdiden merak etmeye başladı. Memur maaş zammı oranın her yıl artış gösteren ödemelere gelecek zamda Merkez Bankası 6 aylık enflasyon verileri ışığında netleşmeye başladı. İşte 2024 Aile Destek Ödemesi zamlı tablo…

2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

2024 itibari ile Aile destek ödemelerine memur maaş zammı oranında artış yapılması bekleniyor. Yeni memur maaşı ise 6 aylık enflasyon farkı ve üzerine eklenecek toplu sözleşme zammı ile belli olacak. 2024 Memur maaş zammı henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Rakamın açıklanması ile birlikte yeni Aile Destek Ödeme tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2023 yılı sonuna kadar Aile Destek Ödemesi yapılmaya devam edecek.

- 450 TL ve altı: 1.250 TL

- 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

- 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950 TL

- 1372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL'den az: 850 TL

Bu ödemelere ek hane içerisinde yaşayan çocuk sayısına göre de ek ödeme gerçekleştirilecek.

ÇOCUK SATISINA GÖRE AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

- 1-2 çocuklu hanelere: 350

- 3 çocuklu hanelere: 450

- 4 çocuklu hanelere: 550

- 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programına e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.

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