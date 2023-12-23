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İhracatta üst üste rekor! 357 milyar dolar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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İhracatta üst üste rekor! 357 milyar dolar...

İhracatta üst üste rekorlar kıran Türkiye'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat son verileri açıkladı. Yılın 357 milyar dolarlık ihracat ile kapatılacağını söyleyen Bakan Bolat, "Son 6 ayda ihracat rekoru kırıyoruz." dedi.

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