Asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Asgari ücretle birlikte diğer ödemelerdeki artış merak konusu oluyor. Gündemdeki konulardan biri olan asgari ücretle birlikte diğer ödemelerdeki artışlar, özellikle hastalık durumunda geçici iş göremezlik ödeneği, yani rapor parası üzerindeki etkilerle birlikte vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.