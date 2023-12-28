Asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Yeni yılla birlikte asgari ücrette yapılan artışlarla birlikte, çalışanların gündeminde birçok konu ön plana çıkıyor. Bu konuların başında hastalık durumunda alınan rapor paraları ve ödemeler geliyor. Çalışanlar, bu konuda detaylı bilgilere ulaşmak adına sorgulamalar yapıyor. Peki, asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti ne kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!
Asgari ücretle birlikte diğer ödemelerdeki artış merak konusu oluyor. Gündemdeki konulardan biri olan asgari ücretle birlikte diğer ödemelerdeki artışlar, özellikle hastalık durumunda geçici iş göremezlik ödeneği, yani rapor parası üzerindeki etkilerle birlikte vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret ile rapor parası ne kadar oldu? 2024 iş göremezlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İş göremezlik hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
2024 İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 223,58, ayakta tedavide de 298,10 lira.
Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide 444,50 lira ödenecek.
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Rapor parası, işverenin raporu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün içinde sigortalının PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılır. Bu süreç, hastalık durumunda maaş kesintisi yaşayan çalışanlar için önemli bir bilgidir.
RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI
Geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık durumunda sigortalılara her gün için verilir. Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi kadar rapor parası ödenir. Bu detay, hastaların maddi kayıplarını anlamalarına yardımcı olur.Ödemenin Alınma Süreci
Rapor parası ödemeleri, hastalık durumunda yaşanan iş göremezlik sürecinin üçüncü gününden itibaren başlar. Ancak, bu ödemelerin sigortalılar tarafından en geç 2 ay içinde alınması gerekmektedir. Belirtilen süre içinde alınmayan ücretler SGK'ya iade edilebilir. Bu nedenle, rapor parasını zamanında ve eksiksiz olarak almak önemlidir.
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