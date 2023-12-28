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2024 Asgari ücret zammı belli oldu! 1 Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak asgari ücret maaş tablosu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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2024 Asgari ücret zammı belli oldu! 1 Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak asgari ücret maaş tablosu...

2024 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret açıklandı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile geçerli olacak yeni asgari ücretini duyurdu. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte önceki yıla göre yüzde 100 Temmuz ayına göre yüzde 49 oranında zam yapılmış oldu.

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