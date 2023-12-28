İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, asgari ücretin belirleneceği kritik görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu önemli toplantı, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın ve işverenin büyük bir merakla beklediği 2024 asgari ücretinin belirleneceği kritik bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Peki 2024 emekli, memur, özel sektör maaş artışı ne kadar olacak? Zamlı maaşların işverene maliyeti kaç TL?
Türkiye genelindeki milyonlarca çalışan ve işveren, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte detaylarını araştırmaya başladı. Peki zamlı maaşların işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? İşte asgari ücret artışıyla yeni tutarlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
2024 ASGARİ ÜCRET BRÜT -NET HESAPLAMASI
2023 Temmuz: 11,402 TL
%49.11 zam ile 1 Ocak 2024'ten itibaren: 17,002 TL
2023 Temmuz: 13,414 TL
%49.11 zam ile 1 Ocak 2024'ten itibaren: 20,002.18 TL
Çalışanlara ve Sosyal Yardımlara Etkisi
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, çalışanların maaşlarında ve vergi dışı kazanç tutarlarında da artışlar olacak. Ayrıca 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanma koşulları da bu yeni asgari ücretle birlikte değişecek.
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