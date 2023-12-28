İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, çalışanların maaşlarında ve vergi dışı kazanç tutarlarında da artışlar olacak. Ayrıca 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanma koşulları da bu yeni asgari ücretle birlikte değişecek.