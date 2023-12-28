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TABLO TABLO HESAPLAMA! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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TABLO TABLO HESAPLAMA! Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu?

2024 zamlı asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda asgari ücretin 17.002 TL'ye yükseltildiğini belirledi. Söz konusu yeni zammın işverene maliyeti ise şimdiden hesaplandı. Peki 2024 asgari ücretin bürütü ne kadar oldu? İşte tablo…

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