THY Emlak Konut kurasına adını yazdıranlar dikkat! Yenişehir Arnavutköy evlerinde müjde geldi! 7.500 TL’den başlayan taksitlerle... O tarihte anahtar teslim!

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesi, şu anda kura aşamasında. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi, İstanbul'da ikamet eden ve ilk ev sahibi olacak vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Projede yer alan 1+1, 2+1, 3+1 dairelere başvuru yapanların sonuçları ve isim listeleri merakla araştırılıyor. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

O TARİHTE ANAHTAR TESLİM!