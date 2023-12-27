THY Emlak Konut kurasına adını yazdıranlar dikkat! Yenişehir Arnavutköy evlerinde müjde geldi! 7.500 TL'den başlayan taksitlerle... O tarihte anahtar teslim!
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, THY ve Emlak Konut işbirliğiyle gerçekleştirilen Yenişehir Arnavutköy Projesi'nin temel atma işlemleri başladı. Toplamda 12 bin 500 adet konutun inşa edileceği projede, yaklaşık 3 bin konut THY personeline özel olarak ayrıldı. Proje kapsamında THY çalışanlarına tahsis edilecek olan konutlar kura ile belirlenecek. İşte kuraya katılanları heyecanlandıran gelişmeler...
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy" Projesi, şu anda kura aşamasında. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi, İstanbul'da ikamet eden ve ilk ev sahibi olacak vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Projede yer alan 1+1, 2+1, 3+1 dairelere başvuru yapanların sonuçları ve isim listeleri merakla araştırılıyor. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman?
İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.
O TARİHTE ANAHTAR TESLİM!
Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.
TEMELİ ATILDI
Dev inşaatın yapımı için binaların yüzde 60'ının temelinin atıldığını belirten Bolat, örnek dairelerin birkaç ay içinde hazır olacağını belirtti.
Bolat inşaata ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım.
Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak. Kendisi veya eşi İstanbul'da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Özetle;
1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2
2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet
3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km
4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak
5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025
"Yenişehir Evleri, Arnavutköy" projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay: 208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay: 208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay: 259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay: 259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay: 259.200 TL
3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay: 367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay: 367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay: 367.200 TL
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.
Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.
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