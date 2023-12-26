Yatırımcı arsaya hücum ediyor! Bu bölgelerde talep patlaması: Fiyatlar 10’a katladı





ARSA PAYI ALIRKEN CEBİNİZDEN ÇIKANA DİKKAT EDİN

Kentsel dönüşüm tüm hızı ile devam ederken, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle duran bazı projelerinde kat maliklerini arsa paylarını satmak istiyorlar. Yeni bir anlaşma sağlanacağı umudu ile ya da yatırım amaçlı bazı kişiler de bu arsa paylarını alıyor. Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Kişi bu arsa paylarını hangi şartlarda aldığını, hisseyi devraldıktan sonra cebinden ne çıkacağını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise arsa payı alan vatandaşların olduğunu ama daha çok kentsel dönüşüme girmesi muhtemel eski binaların yatırım için tercih edildiğini aktardı.

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