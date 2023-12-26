SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
"Çalışan ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emeklilere özel olarak duyurulan 5000 TL'lik ikramiye ödemesi için tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve emekli sandığı kapsamında yer alan çalışan emeklilere yönelik bu özel ikramiyenin ne zaman ödeneceği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 2023!
"Çalışan ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisi kapsamında görüşülen Torba Yasa içerisinde yer alan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi için tarih belli oldu.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahiplerini kapsayan bu özel ikramiye, emeklilere yönelik sağlanan desteklerin bir parçasını oluşturuyor.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE YASALAŞTI MI?
Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.
Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. Teklifin en geç 28-29 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI
Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.
Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."
İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİR?
Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.
İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek yok. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılacak.
Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.
DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor.
Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
-Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
-Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
-Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.
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- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
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