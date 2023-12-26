SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C’liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİR?

Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.



İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek yok. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılacak.

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.