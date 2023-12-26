Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, yatırıcımlar, "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunu gündeme getirdi. 25 Aralık'ta gram altın 1.932,03 lira seviyelerinden alıcı bulurken, 1.932,49 lira seviyelerinden satış gerçekleşmişti. Bugün ise gram altın tarihi rekora koştu. İşte 26 Aralık Salı canlı altın fiyatları!