Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
"Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi son dakika?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları yıl sonunda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 2021 liraya kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrası gram, yarım, tam, .eyrek altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 26 Aralık 2023 güncel altın fiyatları!
Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, yatırıcımlar, "Gram altın bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunu gündeme getirdi. 25 Aralık'ta gram altın 1.932,03 lira seviyelerinden alıcı bulurken, 1.932,49 lira seviyelerinden satış gerçekleşmişti. Bugün ise gram altın tarihi rekora koştu. İşte 26 Aralık Salı canlı altın fiyatları!
GRAM ALTIN REKOR KIRDI!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecini sonlandırma ve 2024 Mayıs ayında faiz indirimine gitme beklentisi, değerli metaller üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.
Kapalıçarşı'da fiziki gram altın, saat 04:00-05:00 arasında 2012 TL'ye kadar çıkarak tarihi yüksek seviyesini gördü. Şu an itibariyle Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.
26 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
◾Gram altın
1.927,84
1.928,30
◾Çeyrek altın
3.238,00
3.276,00
◾Yarım altın
6.206,04
6.362,63
◾Tam altın
12.925 TL
13.106 TL
◾Cumhuriyet altın
13.237,00
13.437,00
◾ 14 ayar bilezik gramı
13.174,65
13.502,63
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- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
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