Asgari ücret ne zaman, bu hafta mı açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2024?

Refah payı ne kadar verilecek? En önemli sorular şüphesiz bu. En az yüzde 12 oranında bir refah payı verildiği taktirde enflasyon farkı + refah payı yüzde 50'ye aşağı yukarı tekabül ediyor. Bu rakam da asgari ücretin 17.103 TL olacağı anlamına geliyor. Bu formüle göre.

17'lik bir refah payı verildiği taktirde ise 17.674 TL'ye asgari ücretin tekabül edeceği anlamına geliyor.