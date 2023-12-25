Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
Yeni yılla birlikte, memur maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayının ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 6 aylık fark ile memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı da belli olacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı maaş tablosu 2024!
Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emekli, 2024 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zammını ve enflasyon farkını merakla bekliyor. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Şimdi ise gözler, yılın son ayı olan Aralık'a ait enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, memur maaşları ne kadar olacak 2024?
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenirken, son veri için gözler 3 Ocak'a çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
5 AYDA FARK NE ÇIKTI?
Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu.
Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
İŞTE YENİ TAHMİN
Bu veri için 3 Ocak beklenirken, yeni bir ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı verilerine göre, endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.
EN AZ 33 BİN 102 TL
Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.59 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.74'e, Ocak zammı da yüzde 50.35'e ulaşacak.
Bu oran en düşük maaşı ise memurlarda 22 bin 17 liradan 33 bin 102 liraya çıkaracak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 9 bin 877 liradan 14 bin 850 liraya yükselecek.
MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK? (TL)
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 48.790,08
Memur (Lisans) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 34.487,28
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.410,38
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 40.074,29
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.053,19
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 44.390,84
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 82.630,86
Hemşire (Lisans) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 39.752,54
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 49.798,93
Teknisyen (Lise) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 35.389,38
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 72.354,43
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.755,67
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 41.526,67
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.453,47
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 53.992,56
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.786,87
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 18.135,97
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 31.379,92
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.836,29
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.454,77
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 15.985,96
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 38.950,05
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 42.624,23
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
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- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
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