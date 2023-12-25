5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık.

Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."