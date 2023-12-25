5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
"5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri merak konusu oluyor. Meclis komisyonunda kabul edilen ikramiye düzenlemesi Genel Kurul aşamasında bulunuyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırması yaparken, Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. İşte 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi!
Çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken, 5000 TL ikramiye kapsamına dahil edilen çalışan emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye verilecek mi?
5 BİN TL İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA
Çalışan emekliye ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu'ndan geçti. 5 bin TL ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklif için çalışmalar, Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.
YASAL DÜZENLEME NE AŞAMADA?
5 bin liralık ikramiyenin ödenmesiyle ilgili ek yasal düzenleme Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi. 86 maddelik torba yasanın ilk 43 maddesi ile birlikte ikramiye yasası da geçti.
Ancak yasanın kalan 43 maddesinin de çıkmasıyla yürürlüğe girecek. Bütçe görüşmeleri için ara verilen torba yasa önümüzdeki hafta yasalaşacak.
BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık.
Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."
İşte, 5 bin TL ikramiye ödemelerine ilişkin tüm soruların cevabı...
ÖDEMELER NE ZAMAN, NEREYE YATACAK?
Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.
İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek yok. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılacak.
ÇİFTÇİLERE NE ZAMAN VERİLECEK?
İlk ikramiye ödenmesi sırasında başta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve ticaret odalarına kayıtlı olan emekliler çalışmadıkları halde ikramiye alamamışlardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Evet vefat eden emeklilerin yakınları maaş hisse oranları nispetinde ikramiye alabiliyor. Yeni iş göremezlik ödeneği alanlar da hisse oranında ikramiye alacak.
Örneğin yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir eş için ikramiye 3750 TL olarak yatırılıyor. Hisse oranı yüzde 50 ise bu kez ikramiye 2.500 TL olarak ödeniyor.
TÜM EMEKLİLER ALACAK
◾25-29 Aralık: Torba Yasa çıkacak
◾1-5 Ocak: Ödeme tarihleri belli olacak
◾Ödenecek ikramiye miktarı: 5 bin lira
◾İkramiye alacak emekli sayısı: 4.7 milyon
◾Toplam ikramiye ödenen kişi: 15 milyon
◾Ödenen ikramiye miktarı: 44 milyar TL
◾Ödenecek ikramiye miktarı: 23 milyar TL
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- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
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