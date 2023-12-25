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Kira artış sınırlaması kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığından flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Kira artış sınırlaması kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığından flaş açıklama

Bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dayandırılan "kira artış sınırı kaldırılacak" iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirildi.

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