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Fahiş fiyatla mücadele tam gaz sürüyor! 309 işletmeye 24 milyon lira para cezası...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Fahiş fiyatla mücadele tam gaz sürüyor! 309 işletmeye 24 milyon lira para cezası...

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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