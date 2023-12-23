Altın fiyatlarında kritik beklenti! 2024 başında hareketlenmesi bekleniyor! İşte 23 Aralık Gram, Çeyrek, Tam, yarım altın ve bilezik fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. Açıklamanın yapılması ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönde hızlı bir hareketlilik görülürken volatilite kısa süre sonra yönünü yeniden aşağı çevirerek duruldu. Piyasanın ise hangi yönde hareket edeceği yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Yatırım uzmanları ise 2024 yılı itibari ile gram altın fiyatlarının 2 bin TL üzerine çıkması yönünde tahminleri bulunuyor. İşte detaylar…

GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ NE ZAMAN ÜZERİNE NE ZAMAN ÇIKAR?

Gram altının 2024 yılının başı itibari ile 2 bin TL'nin üzerine çıkacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş tarafından yapılan açıklama;