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Altın fiyatlarında kritik beklenti! 2024 başında hareketlenmesi bekleniyor! İşte 23 Aralık Gram, Çeyrek, Tam, yarım altın ve bilezik fiyatları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Altın fiyatlarında kritik beklenti! 2024 başında hareketlenmesi bekleniyor! İşte 23 Aralık Gram, Çeyrek, Tam, yarım altın ve bilezik fiyatları…

Altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu 250 baz puanlık faiz artışı kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir hareketlilik başladı. Uzmanlar ise gram altın fiyatlarının yakın zamanda 2 bin TL’nin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte detaylar…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. Açıklamanın yapılması ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönde hızlı bir hareketlilik görülürken volatilite kısa süre sonra yönünü yeniden aşağı çevirerek duruldu. Piyasanın ise hangi yönde hareket edeceği yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Yatırım uzmanları ise 2024 yılı itibari ile gram altın fiyatlarının 2 bin TL üzerine çıkması yönünde tahminleri bulunuyor. İşte detaylar…

GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ NE ZAMAN ÜZERİNE NE ZAMAN ÇIKAR?

Gram altının 2024 yılının başı itibari ile 2 bin TL'nin üzerine çıkacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş tarafından yapılan açıklama;

"Fed'in aralık ayındaki toplantısında 2024 yılı için 3 kez faiz indirimi beklentisinin oluşmasına rağmen piyasalarda bu beklenti 6'ya kadar yükseldi. Piyasanın bu kadar fazla fiyatlanması, halihazırda enflasyonist risklerin hala masada olması ve faiz artırım döngüsünün etkilerinin tam olarak görülmediğini düşünüyoruz. Bu tabloda ise Fed'in piyasalar üzerinde etkisinin artacağını ve altın fiyatlarında 2024 yılının başlarında ons bazında volatilite görülebilir. Ancak doların altın üzerindeki etkisini düşündüğümüzde ılımlı yükselişin yaklaşan seçimler, inşaat ve ihracatçı firmalara yönelik teşvik beklentileri ile momentum kazanabileceğini kanısındayız. Tekniksel bazda ise 1924 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2000 TL üzerindeki fiyatları konuşmaya başlayabiliriz."

23 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

ALIŞ:1.928,52 TL

SATIŞ:1.927,62 TL

Çeyrek Altın

ALIŞ: 3.120,51 TL

SATIŞ: 3.173,77 TL

Yarım Altın

ALIŞ: 6.241,02 TL

SATIŞ: 6.357,54 TL

Tam Altın

ALIŞ: 12.444,17 TL

SATIŞ: 12.656,39 TL

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 12.733,17 TL

SATIŞ: 12.964,39 TL

14 Ayar Altın

ALIŞ: 1.141,58 TL

SATIŞ: 1.142,75 TL

18 Ayar Altın

ALIŞ: 1.461,78 TL

SATIŞ: 1.463,14 TL

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 1.825,90 TL

SATIŞ: 1.827,45 TL

Gremse Altın

ALIŞ: 30.630,30 TL

SATIŞ: 31.254,32 TL

Gümüş

ALIŞ: 22,67 TL

SATIŞ: 22,68 TL

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