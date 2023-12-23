Altın fiyatlarında kritik beklenti! 2024 başında hareketlenmesi bekleniyor! İşte 23 Aralık Gram, Çeyrek, Tam, yarım altın ve bilezik fiyatları…
Altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu 250 baz puanlık faiz artışı kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir hareketlilik başladı. Uzmanlar ise gram altın fiyatlarının yakın zamanda 2 bin TL’nin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte detaylar…
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. Açıklamanın yapılması ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönde hızlı bir hareketlilik görülürken volatilite kısa süre sonra yönünü yeniden aşağı çevirerek duruldu. Piyasanın ise hangi yönde hareket edeceği yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Yatırım uzmanları ise 2024 yılı itibari ile gram altın fiyatlarının 2 bin TL üzerine çıkması yönünde tahminleri bulunuyor. İşte detaylar…
GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ NE ZAMAN ÜZERİNE NE ZAMAN ÇIKAR?
Gram altının 2024 yılının başı itibari ile 2 bin TL'nin üzerine çıkacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş tarafından yapılan açıklama;
"Fed'in aralık ayındaki toplantısında 2024 yılı için 3 kez faiz indirimi beklentisinin oluşmasına rağmen piyasalarda bu beklenti 6'ya kadar yükseldi. Piyasanın bu kadar fazla fiyatlanması, halihazırda enflasyonist risklerin hala masada olması ve faiz artırım döngüsünün etkilerinin tam olarak görülmediğini düşünüyoruz. Bu tabloda ise Fed'in piyasalar üzerinde etkisinin artacağını ve altın fiyatlarında 2024 yılının başlarında ons bazında volatilite görülebilir. Ancak doların altın üzerindeki etkisini düşündüğümüzde ılımlı yükselişin yaklaşan seçimler, inşaat ve ihracatçı firmalara yönelik teşvik beklentileri ile momentum kazanabileceğini kanısındayız. Tekniksel bazda ise 1924 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2000 TL üzerindeki fiyatları konuşmaya başlayabiliriz."
23 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
ALIŞ:1.928,52 TL
SATIŞ:1.927,62 TL
Çeyrek Altın
ALIŞ: 3.120,51 TL
SATIŞ: 3.173,77 TL
Yarım Altın
ALIŞ: 6.241,02 TL
SATIŞ: 6.357,54 TL
Tam Altın
ALIŞ: 12.444,17 TL
SATIŞ: 12.656,39 TL
Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 12.733,17 TL
SATIŞ: 12.964,39 TL
14 Ayar Altın
ALIŞ: 1.141,58 TL
SATIŞ: 1.142,75 TL
18 Ayar Altın
ALIŞ: 1.461,78 TL
SATIŞ: 1.463,14 TL
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 1.825,90 TL
SATIŞ: 1.827,45 TL
Gremse Altın
ALIŞ: 30.630,30 TL
SATIŞ: 31.254,32 TL
Gümüş
ALIŞ: 22,67 TL
SATIŞ: 22,68 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
- AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?