Çalışan ve emekliye yeni ek gösterge! Milyonların maaşına yüzde 50 zam geliyor...





MAAŞ 56 KAT ARTTI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatan Işıkhan, "Son 5 aylık verilere göre TÜFE yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlandı" dedi.