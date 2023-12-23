Asgari ücrette karar zamanı! Zam oranı netleşiyor: Masadaki formüller

Mevzuata göre kararın 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.