Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...

Emeklilik süreci, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihle başlar. Hangi kurumdan sigorta primi ödediğiniz, maaş alma tarihinizi etkiler. Çalışanlar için emeklilik süreci, sadece bireyin yaşına ve ödeme geçmişine bağlı olarak değil, aynı zamanda çalıştığı kurumun sunmuş olduğu koşullara da büyük ölçüde bağlıdır. Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanlar arasında emeklilik avantajları ve koşulları farklılık gösterir. Bu nedenle, emeklilik planı yaparken çalışılan kurumun sağladığı imkanları detaylıca incelemek önemlidir. İşte emekli olmak için bazı avantajlar...