Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, bu süreci bir an önce öne çekmenin yollarını araştırıyor. Ancak, emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları her bireyin kendi sigortalılık başlangıç tarihine göre değişkenlik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlardan hangisine daha çok prim ödediğiniz, maaş alacağınız tarih konusunda belirleyici oluyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Emeklilik süreci, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihle başlar. Hangi kurumdan sigorta primi ödediğiniz, maaş alma tarihinizi etkiler. Çalışanlar için emeklilik süreci, sadece bireyin yaşına ve ödeme geçmişine bağlı olarak değil, aynı zamanda çalıştığı kurumun sunmuş olduğu koşullara da büyük ölçüde bağlıdır. Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanlar arasında emeklilik avantajları ve koşulları farklılık gösterir. Bu nedenle, emeklilik planı yaparken çalışılan kurumun sağladığı imkanları detaylıca incelemek önemlidir. İşte emekli olmak için bazı avantajlar...
KADINLARA EK PRİM İMKANI
Kadın çalışanlar, çocuk başına ek prim avantajından yararlanabilirler. Üç çocuğa kadar olan bu imkan, toplamda 2160 gün ek prim demektir. Bu, gerekli yaş ve çalışma süresini doldurmuş anneler için, üç çocuğu varsa 6 yıl daha erken emeklilik hakkı anlamına gelir.
KISMİ EMEKLİLİK YOLU
15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik imkanından yararlanabilirler. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerlidir.
ENGELLİ ÇALIŞANLAR
%40 ve üzeri engelli olan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabilir.
ANNELERE PRİM AVANTAJI
1 Ekim 2008'den sonra, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, ödenen primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebilir ve bu, emeklilik yaş şartından düşülür.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!
Erken emeklilikle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
BAKAN BOLAT AÇIKLADI!
Bakan Bolat konuya ilişkin açıklamasında, "Esnafımızın uzun süredir beklediği 7 bin 200 iş günü şartıyla ilgili çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu düzenleme, esnafımıza emeklilik hakkında daha erken ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayacak." dedi
PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR
Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısını yakından ilgilendiren bu değişikliklerde, prim gün sayısının düşürülmesi öne çıkıyor.
EYT KAPSAMINDA KİMLER YARARLANACAK?
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200, erkek çalışanlar ise 9000 prim gününü tamamladıklarında yaş şartı aranmaksızın EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlar da benzer şartlarda emekli olabilecekler.
BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Bu önemli düzenlemenin TBMM'ye 2. Torba Yasa ile gelmesi ve Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesi bekleniyor. Düzenleme tamamlandığında, Bağ-Kur'lular 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına kavuşacak.
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- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
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