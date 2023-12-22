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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Sabiha Gökçen'e yeni pist

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor! Sabiha Gökçen’e yeni pist

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Açılış törenine Başkan Erdoğan da katılacak.

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