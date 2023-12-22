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FAST'te limit 50 bin liraya yükseltildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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FAST’te limit 50 bin liraya yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 7 gün 24 saat boyunca bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit 50 bin lira olarak güncellendiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin limitini 50 bin liraya çıkardı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

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