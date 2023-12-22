Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! Finansın geleceği masada: Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan katılıyor
Ekonominin kalbi bugün Turkuvaz Medya'da atacak. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek Zirve'de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu gibi isimler katılıyor. Programa video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek Zirve'de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da birer konuşma yapacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN ENFLASYON MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacağına dikkat çekerek, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı.
Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı ile öngörülebilirliğin sağlandığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı. Yıllık enflasyonda 2024'ün 2. yarısında belirgin bir düşüş beklediklerini anımsatan Yılmaz, enflasyonun 2024 hedeflerine uyumlu bir patikaya evrildiğini bildirdi.
Brüt rezervlerdeki artış, KKM'deki gerileme ve CDS'in son 2,5 yılın en düşük seviyesine inmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, "Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirirken önümüzdeki dönemde yapısal dönüşümü güçlendiriyoruz" dedi.
"Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirecekleri özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birer konuşma yapacak.
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı birer konuşma yapacak.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN KONUŞACAK
3. Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin öğleden sonraki ilk konuşmacısı ise Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan olacak. Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir'in "Yeni Bankalar ve Yatırım Bankacılığının Güçlendirilmesi Açılımı ile Bölgesel Bankacılık" başlıklı sunumunun ardından Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" hakkında bilgi verecek.
Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneli, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen'in özel sunumunun ardından TSPB Başkanı İbrahim Halil Öztop da "Sermaye Piyasalarında Görünüm" konulu bir konuşma yapacak.
PARA SOHBETLERİ'NİN KONUĞU BAKAN ŞİMŞEK
3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.
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