Turizmde 11 ayda yeni rekor! Zirvede Rusya var
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde 11 aylık verileri yayınladı. Buna göre Türkiye'yi yılık ilk 11 ayında 52 milyon 742 bin 526 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçinin ise 6 milyon 83 bin 696 ile Rusya'dan geldiği açıklandı.
Türkiye'yi yılın 11 ayında 52 milyon 742 bin 526 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 11 aylık sınır giriş çıkış istatistiklerinin ayrıntıları yayınlandı.
Buna göre, Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye, 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artış yaşandı. Türkiye'ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 ziyaretçiyle birinci, Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.
RUSYA KASIMDA DA BİRİNCİ
Türkiye'ye kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 525 bin 345 olarak kayıtlara geçti.
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