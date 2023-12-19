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AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...

"Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son günlerde yatırımcıların merakla beklediği Avrupakent GYO'nun halka arz süreci hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca gerçekleştirdiği talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçlarını açıkladı. İşte Avrupakent GYO'nun borsada işlem görmeye başlama tarihi ve lot bilgileri...

"Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupakent GYO halka arzı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Şirket, halka arz sonuçlarını açıkladı ve bu gelişme, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüç İşte Avrupakent GYO halka arz sonuçlarına dair detaylar...

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERDİ?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayan Avrupakent halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti. Avrupakent halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.

KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.

AVRUPAKENT GYO (AVPGY) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Avrupakent GYO borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 20-21 Aralık tarihlerinde AVPGY koduyla yıldız pazarda işlem göreceği tahmin ediliyor.

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