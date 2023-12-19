AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
"Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son günlerde yatırımcıların merakla beklediği Avrupakent GYO'nun halka arz süreci hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca gerçekleştirdiği talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçlarını açıkladı. İşte Avrupakent GYO'nun borsada işlem görmeye başlama tarihi ve lot bilgileri...
"Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupakent GYO halka arzı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Şirket, halka arz sonuçlarını açıkladı ve bu gelişme, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüç İşte Avrupakent GYO halka arz sonuçlarına dair detaylar...
AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERDİ?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayan Avrupakent halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı.
Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti. Avrupakent halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.
KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.
Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.
AVRUPAKENT GYO (AVPGY) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Avrupakent GYO borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 20-21 Aralık tarihlerinde AVPGY koduyla yıldız pazarda işlem göreceği tahmin ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...