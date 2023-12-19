AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...

"Avrupakent GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupakent GYO halka arzı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Şirket, halka arz sonuçlarını açıkladı ve bu gelişme, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüç İşte Avrupakent GYO halka arz sonuçlarına dair detaylar...