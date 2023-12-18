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Reklam Kurulu bu yıl tüketiciyi aldatanlara acımadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Reklam Kurulu bu yıl tüketiciyi aldatanlara acımadı

Reklam Kurulu 2023 senesi boyunca, tüketiciyi aldatanlara acımadı. Kurul, bu yıl 2 bin 7 dosya hakkında değerlendirmede bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1762 dosya hakkında durdurma cezası verdi.

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