Emeklilikte yüksek maaş formülü! Bu maddelere dikkat: Maaşlar hangi tarihte artıyor?

1. ÇALIŞMAYANLAR BEKLEMESİN: Eğer emeklilik tarihiniz geldiyse ve çalışmıyorsanız dilekçeyi hemen vermekte fayda var. Özellikle henüz yılın dolmasına zaman da varsa burada kayıp yüksek olacaktır. Çünkü emekli maaşı dilekçenin verildiği tarihten bir sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor. Eğer dilekçe vermez ve yeni yılı beklerseniz beklediğiniz her ay için bir maaş kaybedeceksiniz. Aralık ayı için bir maaş olsa da Temmuz Ağustos aylarında 6-7 aya kadar çıkabiliyor. O yüzden çalışmayanların emekliliğini başlatmasında fayda var.