17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 3 yıl sonra ilk kez kira fiyatları düştü

3 yıl sonra ilk kez kira fiyatları düştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 11:20
EKonomide son dönemde atılan adımlar sonuç verdi. Üç yıl sonra ilk kez kiralar gerilemeye başladı. Peki kira fiyatlarındaki düşüşün sebebi ne?Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte uzmanından yanıtları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 yıl sonra ilk kez kira fiyatları düştü
3 yıl sonra ilk kez kira fiyatları düştü
Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir için temayül
Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir için temayül
DEM Parti’den CHP’ye yerel seçim resti
DEM Parti'den CHP'ye yerel seçim resti
Erzan kimlerle mesajlaştı? Terim’in...
Erzan kimlerle mesajlaştı? Terim’in...
Yasin Cinkaya 5 gündür kayıp
Yasin Cinkaya 5 gündür kayıp
Sanatçılar Gazze’nin sesi olacak
Sanatçılar Gazze’nin sesi olacak
Katil İsrail Gazze’de katliamına devam ediyor
Katil İsrail Gazze'de katliamına devam ediyor
İYİ Parti’de seçim öncesi kriz!
İYİ Parti'de seçim öncesi kriz!
Silah kaçakçılarına ‘Mercek-8’ operasyonu
Silah kaçakçılarına ‘Mercek-8’ operasyonu
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu!
"İlim Yayma Ödülleri" sahiplerini buldu!
Beşiktaş Etiler’de korkutan anlar!
Beşiktaş Etiler’de korkutan anlar!
Üç aşıyı Türkiye’de üreteceğiz
Üç aşıyı Türkiye'de üreteceğiz
Daha Fazla Video Göster