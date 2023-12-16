16 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG ne kadar? |İstanbul, Ankara ve İzmir

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme vatandaşlar arasından benzin, motorin (dizel) ve LPG cephesinde indirim gelir mi sorularını akıllara getirdi. Peki 16 Aralık 2023 tarihi itibari ile pompada akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar…