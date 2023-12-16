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16 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG ne kadar? |İstanbul, Ankara ve İzmir|

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2023
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16 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin Dizel ve LPG ne kadar? |İstanbul, Ankara ve İzmir|

16 Aralık benzin, motorin (dizel) ve LPG fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yalanan gerileme araç kullanıcılarının güncel akaryakıt fiyatlarını günlük olarak kontrol etmesine neden oldu. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme vatandaşlar arasından benzin, motorin (dizel) ve LPG cephesinde indirim gelir mi sorularını akıllara getirdi. Peki 16 Aralık 2023 tarihi itibari ile pompada akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar…

BRENT PETROL 80 DOLARIN ALTINDA HAREKETLİ

13 Aralık Çarşamba günü 72 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol an itibari 76 dolar seviyelerinde dalgalanıyor. Bilindiği üzere söz konusu düşüş neticesinde ardı ardına motorin ve benzin fiyatlarında indirim açıklamaları yapılmıştı. Önümüzdeki süreçte ise fiyatların yönü nereye gideceği merak edilen detaylar arasında. Bugün itibari ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buluyor.

16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN(DİZEL) VE LPG FİYATLARI

İstanbul Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,02 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 35,51 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,87

Ankara Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,7 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 36,13 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,83 TL

İzmir Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,83 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 36,33 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,45 TL

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