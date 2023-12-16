2024’te altın ne kadar olacak? Gram altın yükselecek mi? A Haber canlı yayınında İslam Memiş’ten flaş tahminler

Gerçek reel tarafta 875 bin lira getiri. Aylık böldüğünüz zaman da diğer enstrümanlardan daha fazla bir getirisi olmuş oluyor. Yine 2024 yılında bu rakamsal değerler yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek ama yine en az 875-900 bin lira civarında bir getiri sağlayabilir.