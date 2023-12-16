2024'te altın ne kadar olacak? Gram altın yükselecek mi? A Haber canlı yayınında İslam Memiş'ten flaş tahminler
2023'te küresel çapta yaşanan gelişmeler ve savaşlarla birlikte merkez bankalarının açıkladığı kararlar altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Ons altın 2 bin doları aşarken, gram altın ise tarihi rekor kırarak 2 bin TL bandına yükseldi. 2024 yılı öncesi ekonomist İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahminler yaptı. Peki 2024'te altın ne kadar olacak? Altında yükseliş sürecek mi? Ons ve gram altın 2024'te rekor kıracak mı? İşte o açıklamalar...
Dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons fiyatı 2000 doları geçen altın, rekor üstüne rekor kırıyor. Gramı 2 bin TL'ye dayanan altın tarihinin en yüksek seviyesini görürken, uzmanlar altın fiyatlarının gidişatıyla ilgili de tahminde bulunuyor.
A Haber canlı yayınına katılan ekonomist İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. İşte detaylar...
"HEDEF 2 BİN TL SEVİYESİ"
İslam Memiş: Yıla aslında serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 1115 lira seviyesinden başladı. Yine fiziki tarafta şu an Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1955 lira seviyesinde. Yüzde 70'ten fazla bir getiri seviyesi oldu. Türkiye'de son 30 yıldır olduğu gibi birinciliği elden bırakmayan, yatırımcısına en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Her yıl bu şekilde, yine bu yıl dolardan daha çok destek gören bir gram altın karşımızda vardı. Ama yılın son çeyreğinde ons altın da gram altına destek verdi ve bu yükselişini sürdürdü.
Hedef aslında 2 bin TL seviyesi. Halbuki geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında 2 bin TL seviyesi ons altın tarafında yükseliş yaşanınca görüldü. 1978 lira seviyesi görüldü. Zirve seviyesi olacak bu hafta. Ama ramak kaldı 2 bin TL seviyesine.
"DOLAR ALTINI DESTEKLEDİ"
Özellikle bu yıl gram altın tarafında yine dolar tarafından bir destek gördük. Ama fiziki tarafta da ciddi bir talep gördük. Özellikle Merkez Bankaları tarafından bir talep gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 50 ton civarında bir alım yaptı.
Yılın 3. çeyreğinde Merkez Bankası en fazla altın talebi olan Merkez Bankası unvanını aldı. Gram altın özelinde 2023 yılı yine çeşitli kararların açıklandığı bir yıl da oldu. Mesela 0,25 gram veya 0,50 gramlara üretim yasağı geldi. Yine ithalat ile ihracatı dengelemek için ithalat yasağı geldi, kota uygulandığı bir süreç gördük.
"EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN OLDU"
Tercihlere baktığımız zaman faiz getirisi var standart risksiz olarak. Faiz hassasiyeti olmayanlar bankaya faize bırakıyor. Yine risksiz bir şekilde 1 milyon TL'yi altın alan, kenarda tutan, risksiz bir getiri anlamında altın daha fazla kazandırmış oldu.
Gerçek reel tarafta 875 bin lira getiri. Aylık böldüğünüz zaman da diğer enstrümanlardan daha fazla bir getirisi olmuş oluyor. Yine 2024 yılında bu rakamsal değerler yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek ama yine en az 875-900 bin lira civarında bir getiri sağlayabilir.
2024 ALTIN YILI MI OLACAK?
İlk önce ons altından başlayalım. Ons altın değeri 2 bin dolar seviyesinin üzerinde şu anda. Bu hafta yine 2 bin 48 dolar seviyesine kadar yükseldi. Merkez Bankalarının politikaları burada emtia fiyatları üzerinde etkili. Ancak baskının gerekçesine bakalım, altın neyi seviyor? Puslu havaları seviyor.
Savaşı, enflasyonu, belirsizliği sever. 2023 yılında hepsini gördük. Buna rağmen yine 2 bin 70 dolar seviyesinin kırılmaması baskılandığına işaret ediyor. Ama yine ABD Merkez Bankası beklenti dahilinde faiz artırımı yapmadı. 2024 yılının muhtemelen ilk çeyreğinde piyasalara faiz indirimi sinyalini verecek. Büyük ihtimal yılın ikinci yarısında faiz indirimi olacak. Benim tahminin 75 baz puan seviyesinde bir faiz indirimi bekliyorum FED tarafından.
"ALTIN 2024'TE ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"
Dolayısıyla altın 2 bin dolar seviyesine artık yerleşti, 2024 yılında 2 bin dolar seviyesini dip seviye olarak kabul eder bu yükselişlerini 2 bin 350 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Neden?
Merkez Bankalarının faiz politikaları etkili, jeopolitik gerilimler devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler halen devam ediyor. Bu ons altını pozitif yönden destekliyor. Haliyle gram altın da yeni rekorlara imza atacak ve hatta benim şöyle bir tabirim var. Altın 2024 yılında altın çağını yaşayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?