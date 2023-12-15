Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
"Asgari ücret ne kadar olacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. İlk toplantı sonrası gözler ikinci görüşmeye çevrildi. Vatandaşlar, yeni yıl öncesinde belirlenecek asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyor. İşte 2024 asgari ücret zam tablosu...
"Asgari ücret 17 bin TL olur mu son dakika?" sorusu araştırma konu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret belirleme süreci, 18 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıya doğru hızla ilerliyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak 2024? İşte haberin detayları...
GÖZLER TEKLİFTE
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret belirleme süreci devam ederken, ilk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci ve üçüncü toplantılarda rakamın masaya yatırılması bekleniyor.
İkinci toplantıda araştırmalar ve verilerin ele alınacağı, büyük ihtimalle üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in asgari ücret teklifini sunacağı konuşuluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş'in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, kendilerinin henüz bir rakam belirlemediklerini ve işverenlerin teklifini beklediklerini ifade etmişti.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle artışın karara bağlanması için yaklaşık 2 haftalık bir süreç bulunuyor. 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantıda yeni asgari ücreti karara bağlaması bekleniyor.
ENFLASYON NE ÇIKACAK?
2023 yılına 8 bin 506 liradan başlayan, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücretteki artışın büyük bir ihtimalle yüzde 40 ile 50 arasında belirlenmesi bekleniyor.
2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İkinci 6 aylık TÜFE de bu tahmine göre yüzde 37.76 hesaplanıyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor.
Halen asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira. İşverene maliyeti de 15 bin 762 lira seviyesinde bulunuyor.
BU FORMÜLLERE DİKKAT!
Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.
FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?
Yüzde 40 zamlı:
Net ücret: 15.963,25 TL
Brüt ücret: 18.780,30 TL
İşverene maliyeti: 22.066,86 TL
Yüzde 45 zamlı:
Net ücret: 16.533,37 TL
Brüt ücret: 19.451,02 TL
İşverene maliyeti: 22.854,96 TL
Yüzde 50 zamlı:
Net ücret: 17.103,49 TL
Brüt ücret: 20.121,75 TL
İşverene maliyeti: 23.643,06 TL
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- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
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