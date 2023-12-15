Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…

ENFLASYON NE ÇIKACAK?

2023 yılına 8 bin 506 liradan başlayan, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücretteki artışın büyük bir ihtimalle yüzde 40 ile 50 arasında belirlenmesi bekleniyor.

2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İkinci 6 aylık TÜFE de bu tahmine göre yüzde 37.76 hesaplanıyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor.

Halen asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira. İşverene maliyeti de 15 bin 762 lira seviyesinde bulunuyor.