Yatırımcıların merakla beklediği program! Başvurular başlıyor! Cari açığı düşürecek

SORU 3: BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Cevap: YTAK için başvurular 20 Aralık'tan itibaren Bakanlıkça uygulamaya konulacak elektronik portal (https://yatirimkredisi.sanayi.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacak. Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Türkiye'de yerleşik şirketler tarafından gerçekleştirilebilecek başvurular, portal üzerinden firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.

SORU 4: BAŞVURULARDA KISITLAR NELER?

Cevap: YTAK'a bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilecek. Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrerler reddedilecek. Finansman programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek.