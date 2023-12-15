Yatırımcının rotası Türkiye! 6.5 yılın en yüksek yabancı girişi

Yabancılar son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek rakam oldu.