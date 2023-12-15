Yatırımcının rotası Türkiye! 6.5 yılın en yüksek yabancı girişi
Merkez Bankası döviz rezervlerinin 141.4 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamına geldiğini açıklarken, Türkiye’nin risk primi Mart 2021’den bu yana ilk kez 300 puanın altına geriledi. 1-8 Aralık haftasında 1 milyar 453 milyon dolarla 6.5 yılın en yüksek yabancı girişi oldu.
Para politikasındaki normalleşme, büyümenin dengelenmesi, yabancı yatırımcı güvenindeki artışla hızlanan portföy girişi, cari açıktaki düşüş, not artırım beklentileri, rezervlerdeki yükseliş ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, Türkiye ekonomisindeki iyimser havayı güçlendirdi.
Kredi risk primi 300 baz puanın altına inerken, döviz rezervlerinde yeni bir rekora imza atıldı. Hisse senedi ile tahvil- bono piyasasına son 6.5 yılın en güçlü yabancı girişi gerçekleşti.
RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR
Türk Lirası varlıklara yabancı yatırım ilgisini yansıtan ve mayıs ayında 700 baz puanı aşan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) dün 20 puana yakın düşerek Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi. Para politikasındaki normalleşme ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası piyasalardan da geçer not aldı. Bu gelişmelerle banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini hızlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ten fazla yükselerek 7.750 puanın üzerine çıktı.
NOT ARTIRIMI MASADA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceğini aktardı.
Ayrıca, yabancı finansal kuruluşların Türk Lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.
6.5 YILIN EN BÜYÜK YABANCI GİRİŞİ
SON 1 ayda hızlanan yabancı girişi, 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı. Yabancılar, 8 Aralık haftasında net 562.4 milyon dolarlık hisse senedi, 891.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yabancılar son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek rakam oldu.
REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE
Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde son 1 ayda hızlanan yükseliş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre döviz rezervleri 1-8 Aralık haftasında 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı.
Rezervlerde 26 Mayıs'tan bu yana yaşanan artış 42 milyar 916 milyon dolara ulaştı. Döviz rezervlerinde son 5 haftadaki artış 12.9 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduat (KKM) ise 1-8 Aralık haftasında 2.7 trilyona geriledi.
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