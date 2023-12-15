15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul'da büyük değişiklik! Yüzlerce hisse etkileniyor...

Borsa İstanbul'da büyük değişiklik! Yüzlerce hisse etkileniyor...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Borsa İstanbul’da büyük değişiklik! Yüzlerce hisse etkileniyor...

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem görecek payların dağılımı belirlendi. İşte yeni listeler...

Borsa İstanbul'da yeni yılla birlikte bazı şirketlerin işlem gördüğü pazarlarda değişiklik yapılacak. Yıldız, ana ve alt pazarda yapılacak değişiklikler Borsa İstanbul tarafından duyuruldu.

YILDIZ PAZAR NEDİR?
Yıldız Pazar, borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır.

ANA PAZAR NEDİR?
Ana Pazar, borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

ALT PAZAR NEDİR?
Alt Pazar, borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

İŞTE YENİ LİSTE
Yeni yılın gelmesiyle birlikte 02/01/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA