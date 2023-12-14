14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin CDS primi 300 baz puanın altına indi! Ekonomiye güven artıyor

Türkiye'nin CDS primi 300 baz puanın altına indi! Ekonomiye güven artıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
ABONE OL
Türkiye’nin CDS primi 300 baz puanın altına indi! Ekonomiye güven artıyor

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA