İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi "Toplum 5.0 Teması" ile 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisini, "Toplum 5.0" temasıyla 15 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyecek. İşte bu yıl, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini yeniden bir araya getirecek forumun programı...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisini, "Toplum 5.0" temasıyla yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyecek.
Ofisten yapılan açıklamaya göre, forumda geçen yıl 26 ülkeden 3 binden fazla katılımcı yer aldı.
Bu yıl, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini yeniden bir araya getirecek forum, ilgili tüm kesimlerin bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyacak.
Forumda, insan kaynakları alanında Türkiye'nin hedeflediği dönüşüm, teknolojik gelişmelerin toplumun huzur ve refahını artıracak bir fırsat olarak benimsendiği, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" perspektifinden ele alınacak.
Savunma sanayisi firmalarının üst düzey insan kaynakları yöneticilerinin yetenek yönetimi modellerini ele alacağı, küresel iş dünyasındaki başarılı Türklerin yetkinliklerini konu alan "Global Turks par Excellence" araştırmasının sonuçlarının paylaşılacağı forumda, gençlerde erken dönem kariyer farkındalığının istihdam edilebilirlik üzerindeki etkileri değerlendirilecek, insan odaklı teknolojiler ile yapay zekanın gündeme getirileceği oturumlar düzenlenecek.
Forumda, Türkiye'yi yeni yüzyılın yetenek üssü haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının şekillendirilmesi ve ofis tarafından geliştirilen proje, yöntem ve araçların paylaşılarak geri bildirimlerin alınması hedefleniyor.
Uluslararası alanda üst düzey yöneticilerin ve akademisyenlerin yer alacağı 2. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu panellerin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...