İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi "Toplum 5.0 Teması" ile 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Forumda, insan kaynakları alanında Türkiye'nin hedeflediği dönüşüm, teknolojik gelişmelerin toplumun huzur ve refahını artıracak bir fırsat olarak benimsendiği, "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" perspektifinden ele alınacak.

Savunma sanayisi firmalarının üst düzey insan kaynakları yöneticilerinin yetenek yönetimi modellerini ele alacağı, küresel iş dünyasındaki başarılı Türklerin yetkinliklerini konu alan "Global Turks par Excellence" araştırmasının sonuçlarının paylaşılacağı forumda, gençlerde erken dönem kariyer farkındalığının istihdam edilebilirlik üzerindeki etkileri değerlendirilecek, insan odaklı teknolojiler ile yapay zekanın gündeme getirileceği oturumlar düzenlenecek.

Forumda, Türkiye'yi yeni yüzyılın yetenek üssü haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının şekillendirilmesi ve ofis tarafından geliştirilen proje, yöntem ve araçların paylaşılarak geri bildirimlerin alınması hedefleniyor.

Uluslararası alanda üst düzey yöneticilerin ve akademisyenlerin yer alacağı 2. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu panellerin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.