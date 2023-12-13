Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşı, maddi sıkıntı içerisinde bulunan bireyler için önemli bir destek kaynağı oluşturuyor. Aralık ayında evde bakım maaşı alacak vatandaşlar, her ayın belirli günleri arasında hesaplarına düzenli olarak yatırılan ödemeleri bekliyor. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya gibi birçok ilde yaşayan hak sahipleri için Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihlerini merakla bekliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen evde bakım aylığı ödemeleri, vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Evde bakım maaşı alan bireyler, ödemelerini takip etmek ve güncel durumlarını öğrenmek amacıyla e-devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilirler. Peki evde bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yapmadıysa da, ödemelerin 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
2023 EVDE BAKIM ÖDEMESİ NE KADAR?
Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5,098 lira oldu.
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık tutar 1,875 liraya çıktı.
Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2,811 lira ödenecek.
Engelli yakını aylığı ise 1,874 lira olarak belirlendi.
MAAŞ ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de zammın etkisiyle arttı.
Evde bakım aylığı alanlar, ödemelerini sorgulamak için Ziraat Katılım Bankası üzerinden SMS ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de evde bakım aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.
Sisteme kayıtlı vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Bu özellik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı sonuçları ne zaman açıklanır? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
- Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
- Gelinim Mutfakta 12 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Bugün birinci kim oldu?
- Kopenhag maçına saatler kala Galatasaray'a 13 milyon euroluk yıldız! Türk futbolunda asrın transferi
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? GS gruptan nasıl çıkar, hangi durumlarda elenir?
- 2024'te fişi çekilecek! Kimliklerde yeni dönem başlıyor! B sınıfı ehliyeti olanlar...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...