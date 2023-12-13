Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?

Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de zammın etkisiyle arttı.

Evde bakım aylığı alanlar, ödemelerini sorgulamak için Ziraat Katılım Bankası üzerinden SMS ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de evde bakım aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.

Sisteme kayıtlı vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Bu özellik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.