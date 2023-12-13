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Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşı, maddi sıkıntı içerisinde bulunan bireyler için önemli bir destek kaynağı oluşturuyor. Aralık ayında evde bakım maaşı alacak vatandaşlar, her ayın belirli günleri arasında hesaplarına düzenli olarak yatırılan ödemeleri bekliyor. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya gibi birçok ilde yaşayan hak sahipleri için Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihlerini merakla bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen evde bakım aylığı ödemeleri, vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Evde bakım maaşı alan bireyler, ödemelerini takip etmek ve güncel durumlarını öğrenmek amacıyla e-devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilirler. Peki evde bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yapmadıysa da, ödemelerin 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 EVDE BAKIM ÖDEMESİ NE KADAR?

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5,098 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık tutar 1,875 liraya çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2,811 lira ödenecek.

Engelli yakını aylığı ise 1,874 lira olarak belirlendi.

MAAŞ ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de zammın etkisiyle arttı.

Evde bakım aylığı alanlar, ödemelerini sorgulamak için Ziraat Katılım Bankası üzerinden SMS ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de evde bakım aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.

Sisteme kayıtlı vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Bu özellik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

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