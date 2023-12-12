Günlük kiralık yerine saatlik kiralık oyunu! Yasal düzenleme sonrası fırsatçılardan yeni hamle

3 SAATİN ALTINDA VEREMEYİZ

Ankara Çankaya'da "1+1 konut 100 TL" başlıklı bir konutu aradık. "Bu şekilde müşteriyi çekmek için ilan veriyoruz. 3 saati 500 TL. 3 saatin altında vermiyoruz" diyen firma sahibi bu evlere talebin yüksek olduğunu ve dolu olduklarını söyledi. Bu kiralama için belgelerinin olup olmadığını sorduğumuzda ise konut sahibi, "Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Henüz almadık ama başvuru yaptık. Bir sıkıntı olmaz, gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz. Bizde iş adamları da öğrenciler de gelip günlük kalıyor" dedi. Bursa'daki bir ilanda da "1+1 150 TL" başlığı dikkatimizi çekti. Aradığımız konutun sahibi, "Biz konaklama belgemizi aldık. Girişte kimlik fotokopinizi almamız lazım, bunu emniyete ibraz edeceğiz" dedi. Ancak bu belgenin tarafımıza maille iletilmesini istediğimizde, "Gelince belgeyi gösteririz, mail atamayız" şeklinde dönüş oldu.