Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL? 2024 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi...
2023 yılında 6772 Sayılı Kanun kapsamında çalışan kamu işçilerini etkileyen ikinci ilave tediye ödemelerinin tarihi, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Bu karar, kamu işçileri ve 4D taşeron çalışanları için oldukça önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. İkinci ilave tediye ödemelerinin belirlenen tarih çerçevesinde yapılacak olması, bu kesimdeki çalışanlar için ekonomik bir avantaj sunacak ve mali beklentilerini planlama konusunda yardımcı olacaktır. Peki taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ilave tediye ödemeleri, kamu işçilerine mali destek sağlamayı amaçlıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen ilk ödemenin ardından, şimdi gözler 2023 yılının ikinci ilave tediye ödemesine çevrildi. Peki Taşeron ve kamu işçisi 2. tediye ödemesi ne zaman? Aralık 4D'liye ikramiye ödemesi ne kadar, kaç TL?
2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.
İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
İŞÇİYE NE KADAR TEDİYE YATACAK?
Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) heyecanı yaşıyor. İşçiler önümüzdeki hafta başında hesabında 13 günlük ödemeyi görecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı da 23 Haziran'da işçilere ödenmişti. Şimdi ikinci yarısının yani kalan 13 günlük tutarın ödemesi 18 Aralık'ta yapılacak.
Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı da 23 Haziran'da işçilere ödenmişti. Şimdi ikinci yarısının yani kalan 13 günlük tutarın ödemesi 18 Aralık'ta yapılacak.
Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, zam oranları da ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15 olarak belirlenmişti. Toplu sözleşme bazı kamu işçileri için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş ve yüzde 45 artışla en düşük ücret brüt 21 bin 750 lira olmuştu. Ardından işçilere yüzde 15'lik bir artış daha yansıtıldı.
En düşük ücret brüt 25 bin 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu maaşa göre işçilere en düşük brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira ilave tediye yatırılacak. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklı olacak. Daha yüksek maaşlılar daha yüksek ödeme alacak.
2024 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2024'te ilave tediye ödemelerinin ne kadar olacağı veya ne zaman yatacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
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