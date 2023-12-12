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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan istihdam açıklaması: 11,4 milyon ilave istihdam oluşturmuştur

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan istihdam açıklaması: 11,4 milyon ilave istihdam oluşturmuştur

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 20 yılda ülkemizde 2023 yılı fiyatlarıyla 108 trilyon lira toplam sabit sermaye yatırımı gerçekleşmiştir. Bunun 15 trilyon lirası kamu yatırımı iken 93 trilyon lirası özel sektör yatırımı. Son 20 yılda 11,4 milyon net ilave istihdam oluşturmuştur.

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