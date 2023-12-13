TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı açık arttırma saat kaçta? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...
TOKİ'nin 32 ilde devam eden başvuruları, toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri için büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Projede TOKİ, konut alacak vatandaşlara yüzde 25'ini peşin almak üzere 72 ay vade imkanı sunarken, iş yerlerinde ise 48 ay vade seçeneği sunacak. TOKİ'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere toplamda 46 ilde satış yapacak olması, projenin geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.
TOKİ, Türkiye genelinde devam eden konut başvurularıyla özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde konut satışlarına odaklanarak dikkat çekiyor. TOKİ, 32 ilde toplamda 55 farklı lokasyondaki 169 konutu ve 28 ilde 33 farklı lokasyondaki 192 işyerini satışa çıkarmış durumda. Başvuru süreci tamamlanan projede açık arttırmaya saatler kaldı. İşte detayları...
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sundu.
Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erdi.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ ÖDEME PLANLAMASI
Konut: %25 peşinat 72 ay vade
İş Yeri: %25 peşinat 48 ay vade
KONUT SATIŞI YAPILAN ŞEHİLER:
Adana,
Ağrı,
Ankara,
Aydın,
Balıkesir,
Batman,
Diyarbakır,
Erzurum,
Eskişehir,
Gümüşhane,
İstanbul,
İzmir,
Kars,
Kayseri,
Kırıkkale,
Kocaeli,
Konya,
Kütahya,
Manisa,
Muş,
Nevşehir,
Niğde,
Osmaniye,
Siirt,
Sivas,
Şanlıurfa,
Tekirdağ,
Tokat,
Tunceli,
Van,
Yozgat,
Zonguldak.
TOKİ İŞ YERİ SATIŞI YAPILAN ŞEHİRLER:
Afyonkarahisar,
Ağrı,
Ankara,
Aydın,
Balıkesir,
Bartın,
Bursa,
Çorum,
Denizli,
Elazığ,
Eskişehir,
Giresun,
Gümüşhane,
Hatay,
İzmir,
Kars,
Kastamonu,
Kırşehir,
Kocaeli,
Konya,
Kütahya,
Niğde,
Ordu,
Sakarya,
Sivas,
Şanlıurfa,
Tekirdağ,
Trabzon.
AÇIK ARTTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
2024 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2024 kampanya ve konut üretimine dair kurumdan resmi açıkmalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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