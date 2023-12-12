SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....
2024 yılı, emekliler için maaşlarda ve promosyonlarda önemli değişiklikler ve avantajlar getirecek. Emekliler, geçtiğimiz ay aldıkları 5.000 TL ikramiye ile birlikte toplamda 12.500 TL gibi yüksek bir tutara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca, bankaların emeklilere sağladığı promosyon ödemelerinde de kayda değer artışlar göze çarpıyor. 2024 yılında emeklilere verilen promosyon miktarlarında artış olması, emeklilerin maddi olanaklarını daha da iyileştirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Kasım ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici gelişmelerle dolu geçti. Özellikle geçen ay emeklilere yapılan ikramiye ödemeleri ve bankaların sunduğu cazip promosyon teklifleri, ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunarak emeklilerin yüzünü güldürdü. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve 2024 yılında beklenen değişiklikler, birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aynı zamanda, emeklilere sağlanan promosyon miktarları da merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bankaların son promosyon gelişmeleri...
ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ!
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme takvimi:
📌SSK
9-Ayın 17'si
7-Ayın 18'i
5-Ayın 19'u
3-Ayın 20'si
1-Ayın 21'i
8-Ayın 22'si
6-Ayın 23'ü
4-Ayın 24'ü
2-Ayın 25'i
0-Ayın 26'sı
📌BAĞ-KUR
9, 7, 5-Ayın 25'i
3, 1-Ayın 26'sı
8, 6, 4-Ayın 27'si
2, 0-Ayın 28'i
ARALIK 2023 BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşı müşterilerine yönelik avantajlı bir kampanya sunuyor. DenizBank Emekli Promosyonu kapsamında, emekli maaşını DenizBank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlanmaktadır.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emeklilere özel bir kampanya düzenleyerek "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 9.000 TL'ye varan promosyon imkanları sunulmaktadır.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere özel olarak hazırladığı kampanya ile dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında emekliler, maaşlarını İş Bankası'na taşıdıklarında 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilmektedirler.
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını taşıyanlara özel olarak düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında emekliler, maaşlarını ING Bank'a taşıdıklarında toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon avantajlarından faydalanabilmektedirler.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekliler için özel bir kampanya düzenleyerek maaşlarını bankalarına taşıyanlara çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere, 7.500 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı da sağlanmaktadır.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan EYT'lilere özel bir kampanya düzenleyerek 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunmaktadır. Bu avantajlı kampanya, EYT'lilerin maaşlarını QNB Finansbank'a taşıyarak çeşitli ekonomik kazançlar elde etmelerini sağlamaktadır.
AKBANK
Akbank, emeklilere özel düzenlediği kampanya kapsamında maaşını Akbank'a taşıyanlara çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, emeklilere 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para olmak üzere toplamda 12.000 TL'ye varan ödüller sunulmaktadır.
VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Devlet bankalarında uygulanan promosyon miktarı şöyle:
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
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- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....
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