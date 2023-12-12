SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT’liye müjdeli haber sabah 07.30’de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....

Kasım ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici gelişmelerle dolu geçti. Özellikle geçen ay emeklilere yapılan ikramiye ödemeleri ve bankaların sunduğu cazip promosyon teklifleri, ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunarak emeklilerin yüzünü güldürdü. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve 2024 yılında beklenen değişiklikler, birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aynı zamanda, emeklilere sağlanan promosyon miktarları da merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bankaların son promosyon gelişmeleri...

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ!