Doğal gaz yardımı başvurusu ne zaman 2024? Doğal gaz yardımı nasıl alırım?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

A Haber ekranlarında doğalgaz desteği paketine ilişkin konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş, paketten kimlerin yararlanacağı sorusunu yanıtladı:

"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belirlenmiş gelir sahibi insanlar bu haktan faydalanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında veriliyordu."