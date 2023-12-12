Doğal gaz yardımı başvurusu ne zaman 2024? Doğal gaz yardımı nasıl alırım?
"Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz tüketim desteği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan duyuruya göre, doğalgaz yardımı bu yıl hane başına 1.500 TL ile 3.500 TL arasında değişen destekleme miktarlarıyla gerçekleştirilecek. Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte haberin detayları...
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz tüketim desteği, hane başına 1.500 TL ile 3.500 TL arasında değişen miktarlarda ödenecek. Peki, Doğal gaz yardımı başvurusu ne zaman 2024? Doğal gaz desteği ne kadar, kaç ay verilecek, şartları neler? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı!
DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.
Konu ile ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.
Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
A Haber ekranlarında doğalgaz desteği paketine ilişkin konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş, paketten kimlerin yararlanacağı sorusunu yanıtladı:
"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belirlenmiş gelir sahibi insanlar bu haktan faydalanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıl 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında veriliyordu."
DOĞALGAZ DESTEĞİ HANGİ AYLARI KAPSIYOR?
Karataş, doğalgaz desteğinin hangi ayları kapsadığına ilişkin olarak şunları söyledi:
Destek alımları PTT Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz faturalarını mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yardım Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılıyor. Toplamda tüketimde 8 aylık bir tüketimi kapsayan yardımdan bahsediyoruz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak
*Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak
*İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak
*Doğalgaz mesken aboneliği
*Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor.
T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AVPGY HALKA ARZ TARİHİ 2023: Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama işlemi...
- Genel Af son durum 2023 | Mahkumlara af var mı, yok mu, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri...
- TBMM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 12 Aralık TBMM 250 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama! tbmm.gov.tr duyurular...
- SGK’lıya emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400-7200 prim günü emekliliği tam 12'den vurduracak! 48-49-50-51-52 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye müjdeli haber sabah 07.30'de geldi! Ödeme takvimi netleşti! 7.500 TL üstü 12.350 TL altı maaş alana tahsis numarasına göre....
- EURO 2032 Türkiye'den alındı mı, alınacak mı? Hakeme saldırı olayı son dakika! Avrupa Şampiyonası tehlikeye mi girdi, son durum ne?
- Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika
- Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
- İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Temizlik görevlisi...
- Canan Karatay mucize içeceği açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmez! Çocuğunuz okula gitmeden önce tüketirse...
- ÖMER 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz izle!
- 50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...