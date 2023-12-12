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Kira fiyatlarında düşüş başladı! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: Enflasyonu düşürme çabamızı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Kira fiyatlarında düşüş başladı! Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Enflasyonu düşürme çabamızı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirlerle birlikte kira fiyatlarında gerileme başladığını söyledi. Bakan Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, şunları kaydetti:
"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

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