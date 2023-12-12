Kira fiyatlarında düşüş başladı! Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Enflasyonu düşürme çabamızı...

Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

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