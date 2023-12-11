Kadınlara 4000 TL devlet desteği e-Devlet başvurusu var mı, ekran açıldı mı? Ev hanımlarına 4.000 TL destek gerçek mi, verilecek mi?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar

Bunun dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara 2 ayda bir ödeme yapılıyor. İşte konu hakkında merak edilen soru ve cevaplar...

Soru 1: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için nereye başvuruda bulunabilirim?