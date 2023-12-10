5 BİN TL İKRAMİYE GÜNLERİ: Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
"Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye yattı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekli ve çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceği müjdesi, son günlerde gündem oluşturuyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus verilen emekli ikramiyesinden çalışan emekli ve çiftçiler yararlanamamıştı. İşte 5000 TL ikramiye ödeme takvimi!
Emekli ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye verileceği açıklandı. Bu müjdeli haber, emekliler arasında sevinçle karşılanırken, birçok kişi de ikramiyeden yararlanma şartlarını ve ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...
ÇİFTÇİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NEREYE YATACAK?
Çiftçilerin emekli ikramiyeleri, emekli maaşını aldığı bankalar aracılığıyla yatırılacak. Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri, ödemeler başladıktan sonra bankaların mobil uygulamaları üzerinden, müşteri hizmetlerinden veya direkt olarak şubelerden gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla çiftçilerin ikramiye ödemeleri PTT vb. araçlarla verilmeyecek.
ÇALIŞAN EMEKLİ VE ÇİFTÇİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye ikramiye düzenlemesinde yasal süreç torba yasa ile olacak. Düzenlemenin torba yasa içerisine konulması bekleniyor. 5 bin TL ikramiye, emeklilerin gelecek ay zamanında alacakları maaş takvimine yetişecektir.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ!
Bakan Işıkhan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verdiği talimat sonrası çalışmalar başladı.
Kurum, 4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesini 15 Aralık 2023 tarihinden önce yapmak için çalışıyor.
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin çalışmayan emeklilerdeki gibi yapılması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplarda olacak.
Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.
DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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