1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 bin seviyesinden 7 bin 200'e indirilmeyi amaçlıyor. Bu girişim, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik yaşını SSK'lılarla aynı seviyeye çekerek, 5 yıl erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları, daha genç bir yaşta emeklilik olanağına kavuşacak ve emeklilik planlarını daha etkin bir biçimde yönetebilecekler.
Türkiye'de Bağ-Kur'luların emeklilik sürecine yönelik önemli bir adım atılıyor. Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülüyor. Mevcut durumda 9 bin olan prim günü şartı, 7 bin 200'e çekilerek SSK'lılarla eşitleniyor. Bu gelişme, Bağ-Kur'luların emeklilik hakkına daha erken bir yaşta kavuşmalarını sağlayacak. Emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları, emeklilik süreçlerini daha erken bir aşamada başlatma imkanına sahip olacaklar.
Bağ-Kur'lulara Müjde: Prim Gün Sayısı Düşüyor!
Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki çalışmalar, esnafa erken emeklilik fırsatını beraberinde getirerek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Esnafa Erken Emeklilik Kapıları Açılıyor!
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bu düzenlemeden önemli avantajlar elde edecek. Özellikle bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olma şansını yakalayacak.
7200 Gün Mümkün mü?
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusundaki çalışmalar, prim gün sayısını 7 bin 200'e çekmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, "Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyoruz. Temel değişkenler ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefe ulaşacağız" dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Öne Çıkıyor!
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerden işletme sahipleri düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak şirket sahipleri, büyük işletmeler ve bilanço esasına göre defter tutanlar bu avantajdan yararlanamayacak.
Güncel Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Ne Kadar?
Sosyal güvenlik reformu kapsamında belirlenen işçi ve memurlar için emeklilik gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Bu nedenle Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu.
EYT İle Bağ-Kur'luların Yol Arkadaşlığı
Bağ-Kur'lular arasında sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte 7200 prim gününü tamamlayan vatandaşlar geri ödeme almayacak. Ancak 8200 prim günü olanlar, fazla olan primlerini geri talep edemeyecekler.
Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Ne Zaman Yasalaşacak?
Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz net bir tarih belirlenmedi. Bu düzenleme, Meclis'te değerlendirilecek olan 2. torba yasa içinde yer alabilir.
Yenilikçi düzenlemelerle emeklilik süreçlerinde önemli değişikliklerin yaşandığı bu süreçte, esnaf ve Bağ-Kur'lular için sunulan avantajlar, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine yönelik olumlu bir etki yaratabilir.
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