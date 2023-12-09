Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...

Staj sigortası, ilk sigorta girişlerini doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geri çekme imkanı sunarak önemli avantajlar sağlıyor. Bu düzenleme, staj sigortası sahiplerine kısa vadeli borçlanmalar yaparak dahi emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilme olasılığı tanıdığından özellikle kadınlar için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Bu avantajlar, staj sigortasının emeklilik planlamasında esneklik ve erken emeklilik hedeflerine ulaşma konusundaki etkisini artırmaktadır.

Türkiye'de kadın çalışanlar için staj sigortası, emeklilik planlaması açısından önemli bir faktördür. Staj döneminde yapılan sigorta, doğum borçlanması yoluyla emeklilik yaşının düşürülmesine olanak tanır. Özellikle, staj sigortası olan kadınlar, staj başlangıç tarihlerini doğum borçlanması yaparak geriye çekebiliyorlar. Bu durum, emeklilik tarihini önemli ölçüde etkileyebiliyor.