7.500 TL ve üstüne %38+%7’lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...

%7'LİK FARK ARTIŞI MASADA

İşçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranları, bir önceki yılın son 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklisi %45 zam alırken, işçi ve Bağkur emeklisi %38 zam alırsa arada %7'lik bir fark oluşacak. Bu farkın kapatılmasına dair ise Kaya, eşitlik ilkesinin uygulanması durumunda masaya refah payının ekleneceğini aktardı.