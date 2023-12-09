7.500 TL ve üstüne %38+%7'lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...
Emeklilere yönelik zam düzenlemesi için heyecanlı bir geri sayım başladı. 5 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammının yüzde 33,66 olarak netleştiği açıklanmış durumda. Ancak, emekli zammının nihai oranı, ocak ayının başında TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinlik kazanacak. Bu süreçte, masadaki maaş zammı formülleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detayları...
Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak ayındaki emekli maaşı zamlarıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü A Haber yayınında gerçekleştirdiği açıklamada, emeklilere yönelik formülleri ve detayları paylaştı. İşte 7550, 8200, 9400 TL emekli maaşı alana zam hesaplamaları...
EMEKLİNİN TABAN MAAŞINA REFAH MÜJDESİ
2024 yılında geçerli olacak maaşlar, memurlar, memur emeklileri, işçiler ve Bağkur emeklileri için belirlenecek. 20 gün içinde açıklanacak asgari ücretin yanı sıra, diğer emekli gruplarının da alacakları maaşlar netlik kazanacak.
İşte Sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları…
OCAKTA %38 ZAM
Özgür Kaya, beş aylık gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden bir senaryo oluşturdu. 2023 yılı ikinci dönemindeki beş aylık enflasyonun %33.66 olduğunu belirten Kaya, ocak ayında eklenecek enflasyon oranıyla birlikte %37.5 ila %38 bandında bir enflasyon rakamının ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.
%7'LİK FARK ARTIŞI MASADA
İşçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranları, bir önceki yılın son 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklisi %45 zam alırken, işçi ve Bağkur emeklisi %38 zam alırsa arada %7'lik bir fark oluşacak. Bu farkın kapatılmasına dair ise Kaya, eşitlik ilkesinin uygulanması durumunda masaya refah payının ekleneceğini aktardı.
EN DÜŞÜK MAAŞ 11.000 TL!
Taraflar arasındaki eşitlik ilkesini korumak adına, %7'lik refah payının ve %38'lik zam oranının bir araya gelmesi durumunda %45'e tamamlanabileceğini belirten Özgür Kaya, bu durumun en düşük işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını yaklaşık 11.000 TL'ye yükseltebileceğini ifade etti.
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