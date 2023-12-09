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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, emekliler ve hak sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, gündemin önemli konuları arasında yer alırken, bu hususta yeni bir gelişme yaşandı. Torba yasa içerisinde yer alan kanun teklifi ile çalışan emeklilerin ikramiye kapsamına dahil edilmesi öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ikramiye ödeme takvimini yakından takip etmekteler. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu?

Çalışan emekliler arasında büyük bir merakla beklenen 5.000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. İlk düzenlemeden yararlanamayanlar arasında çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de bulunuyor. Ancak yapılacak çalışmaların ardından 4 milyon 689 bin çalışan emekli, 5.000 TL ikramiyeden yararlanacak. İşte e-Devlet emekli ikramiye sorgulama ekranı...

TORBA YASA TEKLİFİNİN 42. MADDESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi. 42. madde çalışan emekli ikramiyesi teklifini kapsamıyor. Kabul edilen maddelerden biri, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ve cezalara yönelik yeni tarifenin belirlenmesini içeriyor. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. Genel Kurul'da teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine 43'üncü maddeden başlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİ 5.000 TL İKRAMİYE TAKVİMİ

AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş çalışmaların son durumunu açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba yasa içerisinde 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yer alacak.

Çalışan emeklilere ödenecek ikramiyeden 4 milyon 688 bin kişinin yararlanacağını vurgulayan Muş "Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir" dedi.

Henüz ikramiye ödemelerinin tam tarihi netlik kazanmadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifin Genel Kurul'da onaylanmasını ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Ardından ise ödemeler başlayacak. Yılbaşından önce ikramiyelerin hesaplara geçmesi bekleniyor. Çalışmayan emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri toplam 4 gün içerisinde tamamlamıştı.

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

📌Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayın!

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