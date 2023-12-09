Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...

Çalışan emekliler arasında büyük bir merakla beklenen 5.000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. İlk düzenlemeden yararlanamayanlar arasında çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de bulunuyor. Ancak yapılacak çalışmaların ardından 4 milyon 689 bin çalışan emekli, 5.000 TL ikramiyeden yararlanacak. İşte e-Devlet emekli ikramiye sorgulama ekranı...

TORBA YASA TEKLİFİNİN 42. MADDESİ KABUL EDİLDİ