09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi eşiği aştı! Bankalardan müjde gibi oranlar listelendi!

1 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi eşiği aştı! Bankalardan müjde gibi oranlar listelendi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
ABONE OL
1 Milyon TL’nin aylık faiz getirisi eşiği aştı! Bankalardan müjde gibi oranlar listelendi!

Banka hesaplarında bulunanların ilgisini çekebilecek güzel haberler var. Bankalar, düzenli olarak mevduat faiz oranlarını güncelliyor ve müşteri çekmek için rekabetin içine giriyor. Tasarruf sahipleri, en yüksek getiriyi sağlayan bankaları öğrenerek bu avantajı kullanmak istiyorlar. Mevduat hesabı sahipleri, güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak ek kazanç elde edebiliyorlar. Aralık oranları netleşti. 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi eşiği aştı.

Günümüzde birçok kişi için tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek önemli bir konu haline gelmiştir, özellikle de bankalardaki mevduat faiz oranları bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. Mevduat hesapları, tasarruflarını artırmak isteyen bireyler arasında giderek daha popüler hale gelmiştir. Özellikle kış aylarında, birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlenmektedir.

DENİZBANK

DenizBank'ın E-Mevduat hizmeti kapsamında sunulan Standart Vadeli Hesap ile %46'lık faiz oranı sunuyor. Bu faiz oranıyla, 1.000.000 TL'lik birikimi olan biri 38.312,33 TL net kazançla vade sonunda 1.038.312,33 TL almış olacak.

FİBABANK

Fibabanka'nın sunmuş olduğu Kiraz Hesap, Standart Vadeli Hesap seçeneği ile yatırılacak 1 milyon TL tutarı için %45 faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu faiz oranıyla elde edilecek net kazanç 37.479,45 TL olup, vade sonunda toplam tutar ise 1.037.479,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

TÜRK EKONOMİ BANKASI TEB

TEB - Türk Ekonomi Bankası'nın Marifetli Hesap adlı Standart Vadeli Hesap seçeneği, 1 milyon TL yatırılacak tutarı için %45 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranına göre elde edilecek net kazanç 37.479,45 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesap sahipleri, vade sonunda toplam tutar olarak 1.037.479,45 TL'yi hesaplarında bulabilecekler.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank'ın VOV Hesap adlı Standart Vadeli Hesap seçeneği, 1 milyon TL yatırılacak tutarı için %45 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranına göre elde edilecek net kazanç 37.479,45 TL'dir. Hesap sahipleri, vade sonunda toplam tutar olarak 1.037.479,45 TL'yi hesaplarında bulabilecekler.

ODEA

Odea'nın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, 1 milyon TL yatırılacak tutarı için %45 faiz oranı sunmaktadır. Hesap sahipleri, bu avantajlı faiz oranı sayesinde yatırdıkları tutardan 37.479,45 TL net kazanç elde edebileceklerdir. Vade sonunda ise toplam tutarları 1.037.479,45 TL olarak belirlenmiştir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'nın E-Vadeli Hesabı, 1 milyon TL yatırılacak tutarı için %44 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu özel hesap, yatırımcılara 36.646,58 TL net kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Vade sonunda elde edilecek toplam tutar ise 1.036.646,58 TL olarak belirlenmiştir.

YAPIKREDİ

Yapı Kredi'nin Dönüşüm Hesabı TL, 1 milyon TL yatırılacak tutarı için %42 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla birlikte yatırımcılar, 34.980,82 TL net kazanç elde edebilirler. Vade sonunda toplam tutar ise 1.034.980,82 TL olarak hesaplanmıştır.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA